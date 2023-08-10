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11:49, 10 августа 2023Ценности

Наоми Кэмпбелл и Жизель Бюндхен снялись в рекламе Victoria's Secret

Фото: Victoria's Secret

Известные супермодели приняли участие в рекламной кампании бренда Victoria's Secret. Соответствующая публикация появилась на странице марки в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ).

Перед камерой предстали 53-летняя Наоми Кэмпбелл и 43-летняя Жизель Бюндхен. Для съемки они примерили комплекты нижнего белья и показали подтянутые фигуры. Кроме того, в ролике снялась Эмили Ратаковски, которая дополнила свой образ черным халатом.

Также новую коллекцию нижнего белья под названием The Icon представили Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Палома Эльсессер и супруга поп-исполнителя Джастина Бибера Хейли. Последняя позировала в черном комплекте, состоящим из бюстгальтера, полупрозрачных трусов и чулков на подтяжках.

В сентябре бывшие «ангелы» Victoria's Secret Эльза Хоск и Алессандра Амбросио снялись в белье из старых вещей для журнала More or Less. Модели позировали в белье из переработанных вещей. 33-летняя Хоск примерила для съемки украшенный искусственными цветами комплект из бюстгальтера и трусов. В свою очередь, 41-летняя Амбросио выбрала слитный купальник, оформленный мягкими детскими игрушками. На ее ногах была запечатлена обувь в виде плюшевых медведей.

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    Мария Винар
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    Наоми Кэмпбелл и Жизель Бюндхен снялись в рекламе Victoria's Secret

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