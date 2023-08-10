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20:12, 10 августа 2023Интернет и СМИ

Бывшая участница КВН рассказала о «стреле» с другой юмористкой из-за шутки

Юмористка Парфенюк рассказала, что ругалась из-за шутки с другой командой

Кадр: Мадонна Мур / Youtube

Бывшая участница команды КВН «Азбука» юмористка Ольга Парфенюк рассказала, как ругалась с участницей проекта «Женский Stand Up» Варварой Щербаковой из-за шутки. Подробностями она поделилась в интервью для YouTube-канала «Мадонна Мур».

Парфенюк заявила, что у нее произошел конфликт из-за того, что капитан сборной Евгений Бровкин отдал написанную ей шутку женской команде «Лионель Месси». Однако во время фестиваля КВН в Сочи он передумал и попросил участниц ее вернуть.

«И мы назначали стрелу у бара "Рыжий кот". Пришла Варя [Щербакова], ее подружки выпившие», — рассказала юмористка. Парфенюк объяснила, что тогда настаивала на том, чтобы ее команда показала шутку в эфире. «А они говорили: "Вы нам ее отдали". Мы ругались. (...) Сейчас это очень стыдно вспоминать», — высказалась экс-участница КВН.

По словам юмористки, о произошедшем она вспомнила, когда начала работать над шоу «Женский форум». Когда продюсеры искали еще одну ведущую в проект, Парфенюк предложила кандидатуру Щербаковой. «Она смешная, я с ней знакома. Мы с ней в КВН за шутки дрались», — поиронизировала она.

Ранее Парфенюк раскрыла, что «Женский форум» несколько месяцев не приносил его участникам прибыли. По ее словам, в первое время у проекта не было рекламодателей.

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    Мария Большакова
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