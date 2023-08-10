ФБР расправилось над писавшим угрозы президенту Байдену американцем

KSL: агенты ФБР расправились с писавшим угрозы президенту Байдену жителем Юты

Агенты ФБР США с применением оружия расправились с жителем города Прово (штат Юта), который публиковал угрозы в адрес американского президента Джо Байдена и других представителей органов власти. Об этом написал телеканал KSL, ссылаясь на спецслужбы.

Все произошло в доме подозреваемого, куда правоохранители нагрянули с обыском и для его ареста, имея соответствующие ордеры. Инцидент изучит внутренняя инспекция бюро.

Информацию о случившемся для РИА Новости подтвердили в ФБР. Теперь бюро изучает агента, вовлеченного в стрельбу.

По данным прокуратуры Юты, мужчину звали Крейг Робертсон. Он писал угрозы в адрес президента США, вице-президента, генпрокурора, прокурора Манхэттена и прокурора штата Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Белый дом хочет ограничить полномочия ФБР из-за ущемления прав американцев. Там призвали запретить сотрудникам спецслужбы без решения суда прослушивать телефонные звонки и читать электронную переписку иностранцев за рубежом, если это не связано с национальной безопасностью.