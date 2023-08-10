Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:42, 10 августа 2023Мир

ФБР расправилось над писавшим угрозы президенту Байдену американцем

KSL: агенты ФБР расправились с писавшим угрозы президенту Байдену жителем Юты

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency

Агенты ФБР США с применением оружия расправились с жителем города Прово (штат Юта), который публиковал угрозы в адрес американского президента Джо Байдена и других представителей органов власти. Об этом написал телеканал KSL, ссылаясь на спецслужбы.

Все произошло в доме подозреваемого, куда правоохранители нагрянули с обыском и для его ареста, имея соответствующие ордеры. Инцидент изучит внутренняя инспекция бюро.

Информацию о случившемся для РИА Новости подтвердили в ФБР. Теперь бюро изучает агента, вовлеченного в стрельбу.

По данным прокуратуры Юты, мужчину звали Крейг Робертсон. Он писал угрозы в адрес президента США, вице-президента, генпрокурора, прокурора Манхэттена и прокурора штата Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что Белый дом хочет ограничить полномочия ФБР из-за ущемления прав американцев. Там призвали запретить сотрудникам спецслужбы без решения суда прослушивать телефонные звонки и читать электронную переписку иностранцев за рубежом, если это не связано с национальной безопасностью.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Синицына
    Обсудить
    Последние новости

    Украине предрекли потерю Одессы и Харькова

    Федор Емельяненко заявил о желании провести поединок с Майком Тайсоном

    ФБР расправилось над писавшим угрозы президенту Байдену американцем

    Российские космонавты завершили выход в открытый космос

    Число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде выросло

    США ограничили инвестиции в технологическую отрасль Китая

    Ученые раскрыли пользу послеобеденного сна

    На сотрудников «Матросской тишины» завели четыре дела о превышении полномочий

    На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

    Легионер «Динамо» покинул Россию после атаки беспилотников на «Москва Сити»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости