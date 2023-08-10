Врач раскрыла россиянам портящие волосы средства

Трихолог Юлия Маркова раскрыла россиянам портящие внешний вид волос средства. Ее слова публикует «Городовой».

Врач объяснила, что польза от использования продуктов с натуральными компонентами преувеличена. По ее словам, профессиональные составы питают и увлажняют пряди намного лучше. При этом от подручных средств могут быть неприятные последствия, отметила медик.

«Масла и другие продукты питания не сделают шевелюру красивой. Более того, есть риск, что пряди превратятся в жирные сосульки или будут неприятно пахнуть. Ассортимент бальзамов и масок широк, поэтому о дедовских способах пора забыть», — заключила Маркова.

Ранее в августе дерматолог-косметолог Татьяна Серебрякова раскрыла россиянкам правильный способ мытья жирных волос. Она объяснила, что в первую очередь следует подобрать соответствующий уход, ориентируясь на состояние корней, а не кончиков.