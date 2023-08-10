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06:14, 10 августа 2023Мир

Российский военный заявил об опасениях немцев из-за передачи ракет Taurus ВСУ

Капитан Дандыкин: передача ракет Taurus ВСУ вызывает опасения у немцев

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Немецкие крылатые ракеты Taurus, которые планируются к поставке Вооруженным силам Украины (ВСУ) во многом похожи на немецкие и французские аналоги. При этом передача украинской армии этих ракет вызывает опасения в Германии. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Эти ракеты приблизительно того же типа, что и те, которые поставляют англичане и французы. Их может отличать только большая дальность, в 500 километров. Но немцы как раз не хотят, чтобы ракеты летали на такое расстояние. Это и для нас неприятный момент, потому что Taurus необходимо будет сбивать, подтягивать противовоздушную оборону», — сказал Дандыкин.

Он не исключил поставку Taurus ВСУ в ближайшее время, но с учетом ограничения дальности полета. Это он объяснил опасениями германской стороны того, что ракеты могут попасть в руки России.

«Хотя по части ракет я думаю, что немцы от нас все же отстают, никаких выдающихся особенностей там нет. Наши военные тоже ко всему приспосабливаются и все сбивают, хотя, конечно, работу российского ПВО необходимо улучшать», — считает капитан.

Ранее сообщалось, что немецкое правительство пока рассматривает возможность поставок на Украину крылатых ракет Taurus. В дипмиссии также уточнили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

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    Варвара Кошечкина
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