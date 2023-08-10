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12:38, 10 августа 2023Среда обитания

Вера Васильева завещала недвижимость поклоннице

Актриса Васильева завещала квартиру в Москве названой дочери Дарье Милославской

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Народная артистка СССР Вера Васильева завещала всю свою недвижимость названой дочери Дарье Милославской, пишет Woman.ru.

У актрисы была квартира в Арбатском переулке в Москве и дача в Подмосковье. При этом у Васильевой не было своих детей или близких родственников, а дальних родственников она опасалась. Решение оставить квартиру и дачу Милославской актриса приняла еще при жизни.

Как сообщил портал, Милославская была поклонницей Васильевой и познакомилась с ней в больнице, куда та приходила навещать мужа Владимира Ушакова. Позже женщины сблизились, а Милославская стала названой дочерью артистки. Друзья Васильевой с настороженностью относились к появлению в жизни актрисы этой женщины, однако актриса говорила, что Милославской не нужны ее деньги или недвижимость, поскольку она имеет успешную карьеру юриста и гораздо богаче самой Васильевой.

Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года, окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. С 1948 году работала в Московском академическом театре сатиры, где исполнила более 60 ролей. Кроме того, Васильева снималась в кино, среди ее ролей — «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым» и другие.

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    Мария Черкасова
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