Новая Зеландия назвала Россию и Китай угрозами нацбезопасности

Разведка Новой Зеландии назвала Россию и Китай угрозами нацбезопасности

Служба безопасности и разведки Новой Зеландии (NZSIS) опубликовала список основных угроз, с которыми может столкнуться в ближайшие годы. Среди стран, способных нанести ущерб, разведка назвала Китай, Россию и Иран.

Среди угроз разведка Новой Зеландии также выделяет насильственный экстремизм, иностранное вмешательство и шпионаж. «Небольшое число стран может прибегнуть к иностранному вмешательство, но они делают это настойчиво, потому способны нанести значительный ущерб. К ним относятся Китайская Народная Республика, Исламская Республика Иран и Россия», — говорится в документе.

В отчете также отмечается, что Москва «вмешивается во внутренние дела других государств, используя свое превосходство на энергетическом рынке».

Ранее Новая Зеландия в своей первой в истории стратегии национальной безопасности назвала Россию и Китай угрозами порядку в регионе. Премьер-министр Крис Хипкинс отметил, что наиболее серьезные вызовы безопасности страны, региона и основанной на определенных правилах мировой системы связаны с авторитарными режимами, то есть с Россией и Китаем.