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17:30, 11 августа 2023Среда обитания

Джефф Безос купил дом в «бункере для миллиардеров»

Основатель Amazon Джефф Безос купил дом во Флориде за 68 миллионов долларов

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Основатель Amazon Джефф Безос купил дом на острове Индиан Крик в штате Флорида, который известен как «бункер для миллиардеров». Объект обошелся ему в 68 миллионов долларов (6,69 миллиарда рублей), сообщает Bloomberg.

Дом площадью 864 квадратных метра располагается на земельном участке в 1,1 гектара. Он был построен в 1965 году, внутри есть три спальни, а снаружи имеется бассейн. По данным журналистов, сделка купли-продажи была заключена в июне 2023 года, имя предыдущего владельца не уточняется.

Источник издания отметил, что Безос рассматривает для приобретения и другие объекты на острове. Помимо основателя знаменитой компании, недвижимостью на территории острова Индиан Крик также владеют предприниматель Карл Айкан, футболист
Том Брэди, бывший старший советник президента США Джаред Кушнер и супруга президента Иванка Трамп. Всего на острове находится около 40 резиденций.

Ранее бывшая жена Безоса Маккензи Скотт пожертвовала два поместья на благотворительность. Общая стоимость недвижимости составила 55 миллионов долларов.

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    Александра Качан
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