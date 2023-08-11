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16:51, 11 августа 2023Мир

В Великобритании решили выселить мигрантов с баржи Bibby Stockholm

В Англии решили выселить мигрантов с баржи Bibby Stockholm из-за бактерий в воде

Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании решили выселить мигрантов с баржи Bibby Stockholm, куда перед этим их пытались заселить, из-за бактерий legionella в системе водоснабжения. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Sky News.

Эти бактерии вызывают опасную форму пневмонии, но пока что ни один мигрант не заболел ею. Это делается как мера предосторожности.

Сообщается, что на барже, которую использовали для проживания рабочих, пока что удалось заселить всего 15 мигрантов из 50. Около 20 человек из них получили отсрочку из-за судебных исков.

Баржу Bibby Stockholm построили в 1976 году, в ней жили рабочие при работе в море. С апреля 2023 года власти Великобритании обсуждают возможность размещения там мигрантов, однако правозащитники высказывали опасения из-за пожарной безопасности на судне. Кроме того, высказывались опасения из-за распространения инфекционных заболеваний среди обитателей баржи.

В итоге в начале августа власти приняли решение о заселении баржи.

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    Александр Слабиев
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