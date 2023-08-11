Президент Бразилии призвал США инвестировать в Бразилию вместо войны

Лула да Силва: США годами думают только о войне, а не об инвестициях в Бразилию

Правительство США на протяжении многих лет думает «только о войне», хотя могло бы вместо этого инвестировать в Бразилию. Такое мнение выразил бразильский президент Луис Инасиу Лула да Силва, передает портал G1.

Об этом политик заявил в ходе презентации новой программы развития экономики страны. По его словам, другие государства, в отличие от американской стороны, стремятся инвестировать в Бразилию. «В Европе я чувствую желание повернуться к Латинской Америке. Нам придется туда попасть, продав свои проекты», — отметил Лула да Силва.

Ранее глава США Джо Байден запросил у конгресса 24 миллиарда долларов для оказания военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине. В то же время для решения внутренних проблем США американский лидер попросил выделить 16 миллиардов долларов.