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13:36, 11 августа 2023Мир

Канада заподозрила Китай в слежке за депутатом

МИД Канады: Китай мог быть причастен к слежке за оппозиционным депутатом

Фото: Peregrine981 / Wikimedia Commons

Министерство иностранных дел Канады опубликовало заявление о возможном проведении Китаем «информационной операции» против депутата от оппозиционной Консервативной партии Канады Майкла Чонга. Об этом сообщает Al Jazeera.

По утверждению властей Канады, «операция» была проведена в популярной в Китае социальной сети WeChat. Однако прямых обвинений в адрес китайской стороны не последовало.

«Анализ показал, что, хотя роль Китая в "информационной операции" весьма вероятна, однако однозначно доказать то, что Китай заказал и руководил операцией, невозможно из-за скрытого характера того, как соцсети используются в этом типе информационной кампании», — заявили в министерстве.

Мартин Чонг известен своей публичной критикой политики Китая. В мае 2023 года Канада выслала китайского посла Чжао Вэя, обвинив его в иностранном вмешательстве из-за его конфликта с депутатом.

Ранее Китай совершил крупнейший за последние месяцы налет на Тайвань. Данный шаг был вызван в том числе визитами на остров депутатов Канады. Подобные действия Пекин воспринимает как нарушение принципа «одного Китая».

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    Максим Габриелян
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