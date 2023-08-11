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10:07, 11 августа 2023Экономика

Большинство россиян заявили о слабом влиянии цифрового рубля на жизнь

Россияне рассказали об отношении к цифровому рублю в исследовании Rambler&Co

Изображение: нейросеть Kandinsky 2.2

Почти 75 процентов россиян считают, что цифровой рубль не повлияет на жизнь людей или усложнит банковские операции. Аналитики медиахолдинга Rambler&Co опросили почти 120 тысяч интернет-пользователей, чтобы узнать, как они относятся к третьей форме национальной валюты.

По мнению 41 процента россиян, цифровой рубль мало повлияет на жизнь физических лиц, 34 процента считают, что это, возможно, усложнит финансовую систему, а 25 процентов приветствуют нововведение, потому что банковские операции станут удобнее.

При этом респонденты видят больше пользы для предпринимателей. Так, почти половина (49 процентов) уверены, что это сильная антикоррупционная мера, а 40 процентов считают, что цифровой рубль может сократить расходы юридических лиц. Семь процентов отмечают, что новой формой национальной валюты будет удобнее платить налоги, четыре процента — зарплату.

На вопрос, будут ли они лично пользоваться цифровым рублем, большинство (56 процентов) ответили утвердительно. Среди них 32 процента уверены, что будет легче совершать покупки в интернете, 24 процента считают, что это упростит процессы накопления и инвестирования. А 44 процента пока не планируют ею пользоваться.

Большинство неопределившихся (85 процентов) респондентов будут готовы опробовать новинку только после полноценного введения, 15 процентов изъявили желание участвовать в тестировании с августа 2023 года.

При этом 53 процента респондентов не понимают, как валюта работает, но 31 процент уже начал погружаться в тему. Только 13 процентов доверяют ей так же, как и наличным или электронным деньгам.

Большинство (88 процентов) россиян не использовали криптовалюты в принципе. Из тех, кто знаком с этим методом, отметили, что применяли его для развлечения или NFT (пять процентов), оплачивали покупки в зарубежных и российских онлайн-магазинах (четыре процента), проводили гражданско-правовые сделки (три процента).

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    Алена Шаповалова
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