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13:22, 11 августа 2023Экономика

Цена дизельного топлива в России побила рекорд

Цена дизельного топлива на СПбМТСБ достигла рекордных 64,3 тыс. рублей за тонну

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Стоимость дизельного топлива снова обновила рекорд, поднявшись до отметки в 64,3 тысячи рублей за тонну, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

В начале торгов стоимость топлива составляла 63,2 тысячи рублей за тонну. Таким образом оно подорожало на 1,71 процента. Стоимость мазута достигла 34,4 тысячи рублей за тонну, поднявшись с начала торгов на 0,36 процента.

Стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,34 процента, достигнув отметки в 62,24 тысячи рублей за тонну. Цена бензина Аи-95 достигла отметки в 68,7 тысячи рублей за тонну, поднявшись на 0,38 процента.

Топливо для реактивных двигателей снизилось в цене на 0,76 процента, достигнув отметки в 67,1 тысячи рублей за тонну. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) упала на 1,82 процента и составила 16,58 тысячи рублей за тонну.

Ранее правительство обязало нефтяные компании продавать на бирже больше бензина и дизеля. Эти меры призваны стабилизировать ситуацию на рынке, которая осложнилась в связи с резком росте стоимости топлива начиная с апреля.

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    Мария Черкасова
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