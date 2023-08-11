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13:14, 11 августа 2023Россия

Российские штурмовые отряды улучшили позиции в ходе наступления под Харьковом

МО РФ сообщило об улучшении позиции штурмовых отрядов на купянском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские штурмовые отряды улучшили позиции в ходе наступления под Харьковом. Об этом сообщили журналистам в Минобороны (МО) России.

Как заявил официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, успехи Вооруженных сил России были зафиксированы на купянском направлении спецоперации в районе населенных пунктов Першотревневое и Ольшана.

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В Минобороны сообщили, что российским войскам удалось отбить четыре атаки Вооруженных сил Украины и при этом уничтожить несколько единиц военной техники противника, среди которой — западные образцы вооружения.

Среди уничтоженных военных машин — польская самоходная гаубица «Krab» и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ранее сообщалось, что жителей Купянского района Харьковской области призвали эвакуироваться из-за российского наступления. По предварительным данным, мера затронет более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

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    Марк Леонов
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