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15:29, 11 августа 2023Среда обитания

Спасающиеся от пожара в океане американцы попали на видео

Жителям Гавайских островов пришлось прятаться в океане от пожаров

Фото: Vince Carter / Reuters

Из-за разрушительных пожаров жителям острова Мауи Гавайского архипелага США пришлось прятаться в океане, сообщает Associated Press (AP).

Видео со спасающимися жителями острова попало в сеть. На кадрах видно, что несколько человек находятся в воде у берега океана, при этом в камеру попадают искры от пожара. Как писало AP, береговая охрана спасла из воды 14 человек, в том числе двоих детей.

Огонь полностью разрушил город Лахайна, внесенный в Национальный реестр исторических мест США. Точные причины пожара установить не удалось. Вероятно, распространению огня способствовал ряд факторов, в том числе сильный ветер и засуха.

Ранее пожар на острове Мауи прокомментировал президент США Джо Байден. Он пообещал помочь пострадавшим от стихийного бедствия жителям острова, направив им «каждый актив», который есть в стране.

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    Мария Черкасова
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