На крыше дома в Севастополе появилось озеро

На крыше дома в Севастополе после дождя появилось озеро

После сильных дождей в Севастополе на крыше одного из домов появилось озеро. На инцидент обратил внимание телеканал «Первый севастопольский».

Многоквартирный дом находится по адресу улица Маринеско, 4А. Жильцы просят власти отремонтировать крышу, кровлю которой после каждого ливня заливает вода. Жидкость попадает в подъезд и квартиры. На чердаке пришлось установить тазы и ведра, чтобы уменьшить ущерб.

«На крыше просто образовалось озеро. Естественно, это все потекло в квартиру. Я звонила в управляющую компанию, они кричали, что у них людей нет», — рассказала собственница квартиры на верхнем этаже Зейде Абдишева. Она добавила, что осталась без света из-за замыкания проводки.

Жильцы дома страдают и от других проблем. К примеру, во дворе отсутствуют сливы — их убрали несколько лет назад при ремонте дороги. При выпадении осадков вода уходит через аварийную стену рядом с домом, в результате чего объект деформируется. Несколько раз опасную конструкцию ограждали лентой, но не отремонтировали.

Ранее сообщалось, что жители центра Севастополя остались без света. Отключение электроэнергии произошло из-за технологического нарушения в электрических сетях.