Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:34, 11 августа 2023Бывший СССР

Лукашенко захотел сохранить отношения со странами Евросоюза

Лукашенко заявил, что хочет сохранить отношения со странами Евросоюза

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы сохранить отношения со странами Евросоюза. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока — Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов», — сказал Лукашенко.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Стали известны подробности о попытке атаки беспилотника на объект в Москве

    Канада заподозрила Китай в слежке за депутатом

    Семьям погибших при взрыве в Сергиевом Посаде выплатят по два миллиона рублей

    Москвичам предрекли «красную жару» на следующей неделе

    Лукашенко захотел сохранить отношения со странами Евросоюза

    Во Франции заявили об унижении Макрона из-за Нигера

    Американский экс-разведчик рассказал о призыве к Киеву прислушаться к Путину

    Ракету «Вихрь» адаптируют под БПЛА

    Лукашенко поручил связаться с Польшей для налаживания диалога

    Человечество предупредили о растущем риске голода и малярии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости