Лукашенко захотел сохранить отношения со странами Евросоюза

Лукашенко заявил, что хочет сохранить отношения со странами Евросоюза

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы сохранить отношения со странами Евросоюза. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.

«Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока — Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов», — сказал Лукашенко.