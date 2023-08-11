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08:35, 11 августа 2023Бывший СССР

Стало известно об использовании гражданских объектов в Харькове в военных целях

Марочко: ВСУ в Харькове используют гражданские объекты в военных целях

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Харькове начали использовать гражданские объекты в военных целях. Об этом рассказал подполковник Луганской народной милиции (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости

По его словам, ВСУ переоборудуют складские помещения для хранения боеприпасов и военной техники, а в общежития образовательных учреждений заселяются военнослужащие, превращая их в казармы.

Марочко добавил, что вышки сотовой связи используются как ретрансляторы, а зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) и системы противовоздушной обороны (ПВО) размещаются в местах скопления мирных граждан.

Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев выразил уверенность, что на купянском направлении линия фронта в ближайшее время выровняется для масштабного наступления Российской армии на Харьков.

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    Алевтина Запольская
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