Россиянин ради гонорара бросил коктейль Молотова в военкомат

В Зарайске поймали россиянина, решившегося на диверсию ради гонорара

В Московской области задержали 35-летнего жителя Москвы, решившегося на диверсию ради гонорара. Об этом в пятницу, 11 августа, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 10 августа мужчина подошел к зданию военкомата в Зарайске, вынул коктейль Молотова и метнул заряд в сторону деревянного здания. Диверсия прошла неудачно — россиянин забыл поджечь бутылку с зажигательной смесью, да и бросок был не из лучших и бутылка разбилась возле фасада. Мужчину сразу задержали. На допросе он пояснил, что пошел на акцию, поскольку неизвестный куратор пообещал заплатить ему 70 тысяч рублей.

7 августа сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение жителю Нижегородской области, который собирался поджечь военкомат в городе Бор.