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10:09, 11 августа 2023Экономика

Мошенники нашли новый способ завладеть доверием россиян

«Известия»: мошенники начали обманывать россиян через «сообщение от коллеги»

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Мошенники нашли новый способ завладеть доверием россиян — перед тем, как начать вымогать деньги, они присылают сообщения от коллег или других знакомых. Об этом написали «Известия» со ссылкой на данные «Лаборатории Касперского».

С номера знакомого контакта злоумышленники сообщают человеку, что скоро ему поступит важный звонок, который нельзя проигнорировать. Такой «нулевой этап» обмана позволяет мошенникам не только заручиться доверием адресата, но и понять по реакции на сообщение, склонен ли он выполнять указания. Дальше преступники действуют по стандартной схеме: звонят от имени ему «правоохранителей», а затем — от имени «представителей банков», чтобы выманить деньги.

Чаще всего сообщения с фейковых аккаунтов поступают в Telegram. Перед звонком мошенники могут обращаться и с незнакомого номера — в таком случае они говорят, что являются представителями той сферы, в которой работает адресат.

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По словам главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова, злоумышленникам приходится выдумывать новые схемы, так как ставшие уже многим знакомыми легенды «представителей службы безопасности банка», «звонок от правоохранительных органов» уже не работают. Рост популярности нового способа обмана с «сообщением от коллеги» подтвердили в проекте «Народного фронта» «За права заемщиков», ВТБ и Газпромбанке.

Ранее в ВТБ сообщили, что мошенники начали звонить клиентам под видом специалистов технической поддержки с предложением установить на смартфон приложение якобы для проверки устройства и поиска уязвимостей. В банке предостерегли, что на самом деле такое «официальное» приложение позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к смартфону и вывести деньги из онлайн-банка.

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    Софья Ермакова
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