Собянин: Москву-реку освободят от затонувших и незаконно отстаивающихся судов

Акваторию Москвы-реки освободят от затонувших и незаконно отстаивающихся судов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Выделили грант на дополнительные работы по экологической реабилитации Москвы-реки. С 2011 года в акватории нашли и убрали больше 50 незаконных объектов, которые загромождали речное русло и были опасны для судоходства и экологии», — рассказал глава города Сергей Собянин.

Выделение гранта позволит продолжить поиск, подъем и буксировку таких судов. Работы проведут в Серебряном бору, Химкинском водохранилище, Нагатинском и Кожуховском затонах, Кунцевской луке и Борисовских прудах.

Специалисты поднимут со дна несколько затопленных объектов и переместят на временное хранение в Южный речной порт и Бутаковский залив более 25 незаконно отстаивающихся судов. Их владельцам придется компенсировать затраты городского бюджета на проведение работ.

Ранее Собянин сообщил, что за последние годы столичные власти привели в порядок 40 набережных общей протяженностью более 65 километров. По утверждению мэра, в ближайшие годы предстоит провести не меньший объем работы.