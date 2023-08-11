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20:42, 11 августа 2023Силовые структуры

Начальник отряда по воспитательной работе колонии получил срок за взятку

В Воронежской области начальнику отряда дали срок за взятку от жены заключенного

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

В Воронежской области к трем с половиной годам колонии приговорили начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными федерального казенного учреждения «Исправительная колония-1» за взятку от жены заключенного. Об этом в пятницу, 11 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Как установил суд, с 21 апреля по 18 декабря 2021 года осужденный получил от супруги заключенного 45 тысяч рублей. Взятка предназначалась за увеличения сверх разрешенной нормы лимита посылок для отбывавшего наказание россиянина. Афера была завуалирована под передачу посылок другим заключенным.

Сотрудника колонии разоблачили благодаря работе местного управления ФСБ и подразделения собственной безопасности колонии. Следственный комитет возбудил дело по статье 290 («Получение взятки») УК РФ. На первоначальном этапе следствия осужденный дал признательные показания, однако в последующем вину признал частично.

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    Владимир Седов
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