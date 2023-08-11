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22:53, 11 августа 2023Мир

Российский посол предрек Украине печальное будущее

Посол Келин: Украина при накачке оружием станет несостоявшимся государством

Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency

Российский посол в Лондоне Андрей Келин заявил, что Украина при дальнейшей ее накачке западным вооружением превратится в «несостоявшееся государство». Об этом дипломат рассказал в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.

«Если будет продолжаться накачка вооружением Украины, и если будут продолжаться атаки и боевые действия со стороны Украины, то это закончится тем, что Украина окажется несостоявшимся государством», — отметил он.

По словам Келина, для Киева это будет самым страшным сценарием, так как восстанавливать Украину «будет просто некому, и средств на это не будет».

Посол также отметил, что Москва ценит усилия всех стран, в том числе африканских, по разрешению украинского конфликта. Однако, по мнению Келина, настоящей инициативы, которая бы помогла разрешить кризисную ситуацию, пока нет.

Дипломат напомнил, что договоренность, которую примет Москва, должна предполагать отсутствие угроз для России со стороны Киева.

Ранее украинский психолог Олег Хомяк заявил, что страна перестанет существовать без коррумпированной системы. Специалист предрек государству крах без коррупции и подчеркнул, что эта проблема является не нарушением для страны, а несущей конструкцией.

Эксперт также добавил, что украинские власти напрасно надеются, что избавление от русского приведет к прогрессу.

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    Марина Совина
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