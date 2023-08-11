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10:50, 11 августа 2023Мир

Стало известно об отставании НАТО от Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

FP: НАТО отстает от Китая в Индо-Тихоокеанском регионе

Фото: Johanna Geron / Reuters

НАТО отстает от Китая в Индо-Тихоокеанском регионе. Пекин настраивает регион против западного альянса. Об этом в своей статье для Foreign Policy (FP) пишет старший научный сотрудник Shangri-La Dialogue по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе Международного института стратегических исследований Линн Куок.

При этом, несмотря на усилия блока укрепить связь между странами Европы и Азии в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе в Юго-Восточной Азии, остается множество стран-скептиков, которые видят в НАТО дестабилизирующий фактор. «Региональные страны не очень хорошо понимают НАТО, так как большая часть его комментариев сосредоточена на военных аспектах», — сказано в публикации.

Куок указывает, что благодаря этому Китай получил возможность занять информационную пустоту и формировать имидж НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе. По мнению автора, обвинения Китая в «непрозрачности своей стратегии, намерений и наращивания военной мощи» со стороны блока применимо и к самому альянсу.

«Об этом свидетельствуют возражения Франции против создания отделения связи в Токио на том основании, что это вызовет недопонимание относительно обязательств НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, который не является географической зоной ее компетенции», — подчеркивает Куок.

В начале июля гонконгская газета South China Morning Post написала, что действия НАТО по укреплению своих позиций на Востоке встречают поддержку стран Азиатско-Тихоокеанского региона на фоне усиления Китая. По мнению аналитиков, в краткосрочной перспективе следует ожидать сближения Запада и восточноазиатских стран, опасающихся наращивания военно-стратегического партнерства России и КНР.

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    Виктория Кондратьева
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