Во Франции заявили об унижении Макрона из-за Нигера

Профессор Бади: события вокруг мятежа в Нигере стали унижением для Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон вынужден уступить лидерство в Нигере США, поскольку из-за военного переворота фактически потерял страну. Такое мнение выразил политолог, почетный профессор французского Института политических исследований Бертран Бади в интервью испанской газете La Vanguardia.

Он назвал события в Нигере «ужасной драмой» и унижением Макрона, поскольку он фактически потерял своего лучшего сторонника в Африке. Бади считает, что Франции не удается «избавиться от всей своей колониальной истории», из-за чего и терпит поражение в регионе.

«Если бы мне пришлось резюмировать, я бы сказал, что Франция с момента обретения независимости африканскими государствами проводила дипломатию школьного учителя, основанную на искушении давать уроки и распределять наказания», — считает профессор.

В ночь на 27 июля мятежные военные в Нигере объявили в эфире национального телевидения об отстранении президента Мохамеда Базума и переходе власти к «Национальному совету спасения родины». Представители Сообщества стран Западной Африки еще 4 августа признали, что готовят интервенцию в Нигер, однако пока не начали никакой операции.