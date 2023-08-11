Объявленного в розыск и уехавшего на СВО российского мэра решили не искать

Суд решил не искать объявленного в розыск и уехавшего на СВО мэра Большого Камня

Суд постановил не искать объявленного в розыск и уехавшего на специальную военную операцию (СВО) мэра Большого Камня в Приморском крае Рустяма Абушаева. Об этом решении сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, заявление приводит ТАСС.

Как сообщает агентство, отказ в прекращении розыска Абушаева был признан незаконным.

Заявление о прекращении розыска чиновника было подано адвокатом мэра, однако в его удовлетворении было отказано.

Против мэра Большого Камня было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Среди пострадавших по делу мэра проходили инвалид и ветеран труда.

Сам Абушаев заявлял, что почувствовал «острую необходимость» отправиться в зону СВО почувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных. Еще в апреле этого года, уже находясь в зоне спецоперации, Абушаев оставался мэром города.