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07:43, 11 августа 2023Россия

Объявленного в розыск и уехавшего на СВО российского мэра решили не искать

Суд решил не искать объявленного в розыск и уехавшего на СВО мэра Большого Камня

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Суд постановил не искать объявленного в розыск и уехавшего на специальную военную операцию (СВО) мэра Большого Камня в Приморском крае Рустяма Абушаева. Об этом решении сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, заявление приводит ТАСС.

Как сообщает агентство, отказ в прекращении розыска Абушаева был признан незаконным.

Заявление о прекращении розыска чиновника было подано адвокатом мэра, однако в его удовлетворении было отказано.

Против мэра Большого Камня было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве с земельными участками и незаконном ведении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. Среди пострадавших по делу мэра проходили инвалид и ветеран труда.

Сам Абушаев заявлял, что почувствовал «острую необходимость» отправиться в зону СВО почувствовал, когда участвовал в мероприятиях для семей мобилизованных. Еще в апреле этого года, уже находясь в зоне спецоперации, Абушаев оставался мэром города.

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    Марк Леонов
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