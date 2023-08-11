Территорию возле одной из станций московского метро преобразят

Собянин рассказал, как преобразится территория у станции метро «Парк Победы»

Территорию возле станции метро «Парк Победы» преобразят. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Идет обновление территории вокруг станции метро "Парк Победы". Будут разделены пешеходные и транспортные потоки, в результате пассажиры станут тратить меньше времени на дорогу», — рассказал градоначальник, добавив, что технологическую часть работ планируют закончить в сентябре.

Специалисты провели переустройство теплосети на площадке для стоянки электробусов и благоустроили территорию. Сейчас ведется реконструкция начала улицы Барклая — на месте ее пересечения с улицами Неверовского и Генерала Ермолова появятся съезды. На этом участке обновят инженерные коммуникации и электрические сети, а также установят новое освещение и светофоры.

Ранее мэр столицы сообщил, что осенью 2023 года запустят четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4). Он пройдет через центр города, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого.