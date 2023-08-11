Раскрыто число поврежденных взрывом на заводе в Сергиевом Посаде квартир и домов

Воробьев: взрывом на заводе в Сергиевом Посаде повреждены 397 квартир и 20 домов

Взрывом на заводе в Сергиевом Посаде оказались повреждены 397 квартир и 20 домов. Информацию о числе пострадавших в результате чрезвычайного происшествия объектов недвижимости раскрыл губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

Глава Московской области отметил, что наблюдались «самые разные повреждения»: в части домов и квартир взрывной волной выбило окна, в некоторых других — двери. Он призвал как можно быстрее восстановить дома и квартиры, получившие повреждения и пообещал, что власти ликвидируют последствия ЧП. «Каждую пострадавшую квартиру и дом осмотрят специальные бригады и заменят все, что повреждено», — заверил Воробьев.

Помимо жилья, повреждения получили такие объекты социальной инфраструктуры, как две школы и колледж, а также спорткомплекс «Луч». Губернатор заявил, что к началу учебного года, 1 сентября, все образовательные учреждения будут готовы к работе.

Наконец, Воробьев упомянул о разрушенной взрывом котельной, выход из строя которой лишил жителей 12 домов горячей воды.

«Сегодня мы подключили их к мобильной котельной, горячая вода в домах есть или появится в течение нескольких часов», — рассказал он. Старая котельная не подлежит восстановлению, в дальнейшем в городе установят модульные. До 30 октября планируется полностью возместить выведенную в данном районе мощность.

Ранее в августе агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщало, что из-за взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде было повреждено 111 зданий. Кроме того, администрация Сергиева Посада пообещала за свой счет провести восстановительные работы в городе после взрыва на Загорском оптико-механическом заводе.