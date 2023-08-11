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21:59, 11 августа 2023Бывший СССР

Украинское правительство согласовало реорганизацию Херсонского морского порта

Кабмин Украины согласовал реорганизацию Херсонского морского порта

Фото: Gerard Bottino / Keystone Press Agency / Global Look Press

Кабинет министров Украины согласовал реорганизацию предприятия «Херсонский морской торговый порт». Его присоединят к «Стивидорной компании "Оливия"» в Николаеве, заявил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

«Согласовано предложение министерства развития общин, территорий и инфраструктуры по реорганизации государственного предприятия», — говорится в заявлении.

В июне прошлого года Херсонский морской порт возобновил работу. Представители военно-гражданской администрации (ВГА) региона сообщили, что на территории порта начали восстанавливать судоходную инфраструктуру, чтобы запустить работу на полную мощность. Одним из приоритетных направлений в ее развитии, как подчеркивалось, станет обслуживание речного транспорта.

Херсонская область стала российским субъектом по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность. ВСУ продолжают обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75 процентов территории Херсонской области.

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    Марина Совина
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