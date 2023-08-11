Разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде завершен

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом со ссылки на экстренные службы сообщает ТАСС.

Установлено местонахождение четырех человек, пропавших после ЧП. Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

Мощный взрыв прогремел на территории Загорского оптико-механического завода (ЗОМЗ) в Подмосковье утром 9 августа. Его эпицентром стал ангар, арендованный компанией «Пиро-Росс» под склад пиротехники. В качестве основной причины ЧП рассматривается халатность. Возбуждено уголовное дело.

Ранее стало известно, что число пострадавших в результате взрыва выросло до 82.