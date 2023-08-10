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18:49, 10 августа 2023Россия

Число пострадавших из-за взрыва на заводе в Сергиевом Посаде превысило 80

«Известия»: число пострадавших из-за взрыва в Сергиевом Посаде выросло до 82
СюжетВзрыв в Сергиевом Посаде:

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Чисто пострадавших в результате взрыва на Загорском оптико-механическом заводе (ЗОМЗ) в подмосковном Сергиевом Посаде выросло до 82. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По его информации, сейчас на стационарном лечении находятся 15 пострадавших. Состояние пяти из них оценивается как тяжелое, остальных 10 — средней тяжести.

Собеседник издания добавил, что в данный момент решается вопрос о том, чтобы перевести пациентов с самым тяжелым состоянием в профильные больницы.

Также сообщается, что из больницы выписали восемь человек, еще 58 лечатся дома.

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Ранее стало известно, что Число пропавших без вести после взрыва на территории ЗОМЗ возросло до 12. Их поиски продолжаются.

Мощный взрыв прогремел на территории завода в подмосковном Сергиевом Посаде утром 9 августа. Его эпицентром стал ангар, арендованный компанией «Пиро-Росс» под склад пиротехники. В результате помещение площадью 1,6 тысячи квадратных метров было уничтожено. В качестве основной причины ЧП рассматривается халатность. Возбуждено уголовное дело.

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    Константин Лысяков
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