Глюкоза снялась в купальнике в бассейне

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, снялась на отдыхе в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 2,5 миллиона подписчиков.

На размещенном снимке 37-летняя певица позировала в бассейне, лежа на надувном круге в виде кольца с бриллиантом. Звезда надела красный купальник из ткани с жатым эффектом, который обнажал часть ее бюста. При этом она накрасила ногти на руках и ногах лаком в тон одежде и дополнила образ бусами с кулоном.

Поклонники высказались о внешнем виде знаменитости в комментариях. «Какие ноги», «Красавица», «Сексуальная», «Ты классная», — восхитились пользователи сети.

Ранее в августе российская блогерша, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике во время отдыха. На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша предстала во время занятия сапсерфингом. Она позировала в бежевом бикини, состоявшем из топа с треугольными чашками с завязками на шее и трусов V-образной формы, которые обнажали ягодицы.