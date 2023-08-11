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11:18, 11 августа 2023Ценности

Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике

Кадр: @samoylovaoxana

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала фигуру в купальнике во время отдыха. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 35-летняя инфлюэнсерша предстала во время занятия сапсерфингом (разновидность серфинга, где человек, стоя на специальной доске, гребет веслом — прим. «Ленты.ру»). Она позировала в бежевом бикини, состоявшем из топа с треугольными чашками с завязками на шее и трусов V-образной формы, которые обнажали ягодицы. При этом знаменитость распустила волосы и дополнила образ цепочкой на талии.

Известно, что блогерша с матерью, супругом и детьми отправилась в Колумбию. При этом она рассказала о недомогании всех членов семьи, из-за которого пришлось обратиться в больницу.

Ранее в августе мастер спорта по художественной гимнастике и телеведущая Ляйсан Утяшева также снялась в купальнике во время отдыха в Турции. На размещенных кадрах 38-летняя знаменитость позировала в бикини, белых шлепанцах и солнцезащитных очках.

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    Карина Черных
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