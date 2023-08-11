Посол назвал причину атак Украины на объекты в России

Посол России Келин: Киев концентрируется на терактах из-за неудач в наступлении

Посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Украина на фоне неудач своего контрнаступления сконцентрировалась на терактах против российских гражданских объектов. Об этом дипломат рассказал в интервью египетскому телеканалу Al-Qahera News.

«Украина терпит поражение сейчас на поле боя в своем контрнаступлении, это понятно. И она в значительной степени сконцентрировалась на террористических, я не побоюсь этого слова, атаках против гражданских объектов на территории России», — подчеркнул он.

При этом, как объяснил Келин, в отличие от Киева российские бойцы наносят удары только по украинской военной инфраструктуре. Также посол отметил, что контрнаступление противника «не дает никаких практических результатов» и приводит к большим потерям среди Вооруженных сил Украины ВСУ.

Ранее Андрей Келин заявил, что Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине, а, наоборот, стремится накачать Киев вооружениями. По его мнению, британские власти хотят быть ведущими поставщиками оружия Киеву. В связи с этим Келин назвал британские власти «запевалами» конфликта.