Посол России в Лондоне обвинил Британию в отказе от мира на Украине

Посол России Келин: Лондон не рассматривает мирных инициатив по Украине

Великобритания не рассматривает и не хочет рассматривать никаких мирных инициатив по Украине, а, наоборот, стремится накачать Киев вооружениями, считает посол России в Лондоне Андрей Келин. Цитату приводит РИА Новости.

«Великобритания начала тренировать и осуществлять военную подготовку украинских военнослужащих с операции Orbital (была начата в 2015 году после присоединения Крыма к России — прим. "Лента.ру"). Затем подготовка была продолжена на территории Великобритании», — подчеркнул Келин. По его мнению, британские власти хотят быть ведущими поставщиками оружия Киеву.

Он напомнил, что Лондон первым объявил о том, что хочет поставить Украине танки Challenger-2. В связи с этим Келин назвал британские власти «запевалами» конфликта.

Как рассказал ранее исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский, Москва уже запросила провести заседание Совбеза ООН по поводу поставок Украине оружия.