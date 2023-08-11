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20:16, 11 августа 2023Мир

Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину

Полянский заявил о просьбе созвать СБ ООН 17 августа по поставкам оружия Киеву
СюжетЗаседание Совбеза РФ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Россия попросила провести открытое заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину, рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Москва просит, чтобы его провели 17 августа, добавил Полянский.

Сообщение российского дипломата прозвучало на фоне дискуссий о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Германии Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что внимание сосредоточено на поставках Киеву средств противовоздушной обороны тяжелой артиллерии и танков.

Как писало агентство Reuters, Берлин ведет переговоры с компанией-производителем ракетных систем MBDA о передаче Украине крылатых ракет Taurus, но при этом настаивает на уменьшении дальности их полета, чтобы у украинских военных не было возможности атаковать территорию России.

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    Виктория Кондратьева
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