Россия запросила заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину

Полянский заявил о просьбе созвать СБ ООН 17 августа по поставкам оружия Киеву

Россия попросила провести открытое заседание Совбеза ООН по поставкам оружия на Украину, рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Москва просит, чтобы его провели 17 августа, добавил Полянский.

Сообщение российского дипломата прозвучало на фоне дискуссий о поставках Киеву дальнобойных крылатых ракет Германии Taurus. Канцлер ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что внимание сосредоточено на поставках Киеву средств противовоздушной обороны тяжелой артиллерии и танков.

Как писало агентство Reuters, Берлин ведет переговоры с компанией-производителем ракетных систем MBDA о передаче Украине крылатых ракет Taurus, но при этом настаивает на уменьшении дальности их полета, чтобы у украинских военных не было возможности атаковать территорию России.