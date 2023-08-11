Стало известно о планах подозреваемого в шпионаже немца в отношении России

Spiegel: подозреваемый в шпионаже немец хотел продать России секретные данные

Подозреваемый в шпионаже немец хотел продать России секретные данные о средствах радиоэлектронной борьбы. Об этом стало известно Der Spiegel.

Сообщается, что арестованный являлся сотрудником отдела закупок бундесвера, в том числе новейших средств радиоэлектронной борьбы.

«После ареста в прошлую среду круги безопасности заявили, что Томас Х. в основном имел обширный доступ к секретной информации об электронных возможностях бундесвера и планировал проекты (...) отдела поддержки войск. Доступ в отделение предоставляется только тем, кто прошел проверку безопасности», — говорится в публикации.

Ранее власти Германии арестовали сотрудника бундесвера по подозрению в шпионаже в пользу России. Отмечается, что подозреваемый Томас Х. работал в департаменте вооружений, информационных технологий и применения немецкого оборонного ведомства.

Как указали в прокуратуре, арестованный «с мая 2023 года по собственной воле неоднократно обращался в генеральное консульство России в Бонне и российское посольство в Берлине и предлагал сотрудничество». Также он был уличен в «предоставлении информации, полученной в ходе профессиональной деятельности».

