В Кирове открыли выставку дымковской игрушки

Выставку дымковской игрушки открыли в Кирове к 650-летнему юбилею города

К 650-летнему юбилею Кирова и 130-летию со дня рождения знатока и собирателя народных промыслов Алексея Деньшина в Вятском художественном музее имени Васнецовых открылась выставка традиционной дымковской игрушки «Город и горожане». Как уточнили в пресс-службе правительства Кировской области, данная выставка стала первой из запланированных в рамках проекта «Дымковская игрушка. Наследие Вятки».

Отмечается, что экспозиция выставки включает 200 экспонатов. Главным образом вниманию посетителей выставки представлены творческие композиции из мастерских современных авторов и фондов музея, а также традиционные образы дымковской игрушки. Некоторые из экспонатов создавались специально для выставки и поэтому представлены впервые.

Организаторы выставки рассказали, что при работе над новыми экспонатами мастера вдохновлялись архитектурными образами и знаменитыми россиянами, родившимися в Кировской области, а также любимыми местами прогулок.

Свой 650-летний юбилей Киров отметит в 2024 году. Готовясь отметить важную дату, власти указали, что планируют провести целый ряд мероприятий, среди которых международный фестиваль детских театров «Вятка — город детства», международный Васнецовский пленэр, концерты, джазовый фестиваль, гастрофестивали, выставки, форумы и многое другое.

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