Под кожей россиянина вырос червь после укуса комара

В теле жителя Тюмени вырос червь после укуса комара

В теле жителя Тюменской области вырос червь после укуса комара. Об этом сообщает сетевое издание «72.ру».

Паразит вырос под кожей россиянина, указано в публикации. Мужчине поставили диагноз дирофиляриоз — заражение одним из видов паразитических червей. В Роспотребнадзоре отметили, что это первый с начала года случай, выявленный в регионе.

Возбудителем дирофиляриоза являются черви, которые живут в организмах домашних животных: кошек и собак. Однако человек нередко заражается через укус комара, так как эти насекомые являются переносчиками паразитов. Заболевание характерно для южных стран, однако в последнее время отдельные случаи стали фиксировать и в средней полосе.

Ранее в Нижнем Новгороде врачи извлекли 15-сантиметрового червя из тела подростка. Он также заразился после укуса комара. Мальчик обратился за медицинской помощью после того, как место укуса начало сильно опухать.