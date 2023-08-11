Власти Севастополя объяснили звуки стрельбы в городе

Губернатор Развожаев объяснил звуки стрельбы в Севастополе упражнениями военных

Звуки стрельбы в Севастополе связаны с упражнениями из стрелкового оружия военнослужащих Черноморского высшего военно-морского училища (ЧВВМУ) имени П. С. Нахимова. Такое объяснение привел в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Он отметил, что тренировка продлится до 16:00. Власти заверили севастопольцев, что в городе все спокойно.

10 августа Развожаев рассказал об 11 беспилотниках, пытавшихся атаковать Севастополь.

Он подчеркнул, что все устройства были подавлены. По информации губернатора, девять из дронов были заглушены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), еще два — сбиты системой противовоздушной обороны (ПВО).

В Минобороны России позже отметили, что в Севастополе были пресечены попытки Киева осуществить террористические атаки с помощью беспилотников.