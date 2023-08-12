В России высказались об идее запретить технику Apple

Депутат Ющенко: запрета использовать iPhone в повседневной жизни быть не может

Запрета использовать технику Apple в повседневной жизни в России быть не может, считает первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Александр Ющенко. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Говорить о полном запрете можно будет только тогда, когда мы что-то предложим нашим пользователям как минимум соответствующего качества. Пока мы не выпустили ни одного смартфона, который бы мог каким-то образом заменить Apple. Выпустим — будем разговаривать [о запрете]», — высказался депутат.

При этом Ющенко отметил, что все гаджеты, независимо от страны производителя, можно взломать. Поэтому по решению работодателя в некоторых компаниях может быть введен запрет на использование техники в рабочих целях.

«В любом случае, разговаривая по телефону, нужно отдавать себе отчет — что говоришь, когда говоришь и почему. Внутриведомственная переписка, конечно, недопустима на таких гаджетах, тем более если есть гриф секретности. Регламент работы любого учреждения утверждается внутрикорпоративным решением», — объяснил он.

В июле использовать устройства Apple в служебных целях запретили несколько российских министерств и ведомств. В их числе — Минтранс, Минпромторг, Минпросвещения, а также «Ростех» и таможенные органы. Кроме того, отказаться от техники Apple решили в Минцифры.

