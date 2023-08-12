Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:33, 12 августа 2023Силовые структуры

Пытавшегося поджечь российский военкомат узбекистанца арестовали

В Петербурге арестовали узбекистанца, пытавшегося поджечь военкомат

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 24-летнего гражданина Узбекистана Давронбека Юлдошева, который пытался поджечь военкомат. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Юлдошева подозревают в преступлении по части 1 статьи 30 и пунту 2 статьи 250 («Попытка совершения взрыва, поджога или иных действий») УК РФ. По версии следствия, вечером 10 августа молодой человек приобрел бутылку с горючим и предмет для получения открытого огня, после чего отправился к зданию комиссариата.

Ранее сообщалось о задержании Юлдошева. Его заметили и остановили охранники военкомата, когда тот ходил вокруг здания. В рюкзаке иностранца нашли пластиковую бутылку с желтой жидкостью с запахом бензина. Он не смог рассказать, зачем пришел к зданию.

Молодой человек приехал в Россию из Узбекистана в марте. В отношении него составили протокол о нарушении миграционного законодательства.

Что думаешь? Оцени!
    Илона Палей
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сообщило о попытке теракта ВСУ на Крымском мосту

    Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановили

    Названы возможные сроки встречи Путина и Эрдогана

    В Киеве полиция запретила передавать хлеб заблокированным в лавре паломникам

    Умерла актриса из сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко

    Директор Лады Дэнс рассказал об изменениях в состоянии певицы

    Опубликовано видео с церемонии прощания с актрисой Верой Васильевой в Москве

    Легендарного циркового артиста госпитализировали в Москве

    Фитнес-тренер назвал пять лучших упражнений для плеч

    Рэперша Lizzo лишилась мечты выступить на Супербоуле из-за скандала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости