LRT: жители Вильнюса заметили пропажу нового асфальта после саммита НАТО

Жители Вильнюса обнаружили пропажу нового асфальта после саммита НАТО. Об этом сообщает издание LRT.

«Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез», — подчеркнули журналисты.

Как уточняется, перед встречей представителей стран альянса на оживленной улице шли активные дорожные работы. К моменту проведения мероприятия местные коммунальщики уложили новый асфальт. Но, как заявили некоторые местные жители, недавно уложенное дорожное покрытие исчезло.

Журналисты издания побыли на улице Лепкальне и убедились, что асфальта действительно нет. Тогда сотрудники СМИ связались с представителем городского самоуправления Габриэлюсом Грубинскасом. Он рассказал, что работы не удалось закончить до саммита НАТО, поэтому они продолжаются до сих пор.

Мероприятия в столице Литвы прошло 11-12 июля.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность альянса. По его словам, были утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России.