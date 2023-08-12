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06:18, 12 августа 2023Мир

В Вильнюсе обнаружили странную пропажу после саммита НАТО

LRT: жители Вильнюса заметили пропажу нового асфальта после саммита НАТО

Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press

Жители Вильнюса обнаружили пропажу нового асфальта после саммита НАТО. Об этом сообщает издание LRT.

«Жители улицы Лепкальне в Вильнюсе в замешательстве: положенный перед саммитом НАТО новый асфальт исчез», — подчеркнули журналисты.

Как уточняется, перед встречей представителей стран альянса на оживленной улице шли активные дорожные работы. К моменту проведения мероприятия местные коммунальщики уложили новый асфальт. Но, как заявили некоторые местные жители, недавно уложенное дорожное покрытие исчезло.

Журналисты издания побыли на улице Лепкальне и убедились, что асфальта действительно нет. Тогда сотрудники СМИ связались с представителем городского самоуправления Габриэлюсом Грубинскасом. Он рассказал, что работы не удалось закончить до саммита НАТО, поэтому они продолжаются до сих пор.

Мероприятия в столице Литвы прошло 11-12 июля.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе подтвердил агрессивную сущность альянса. По его словам, были утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России.

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    Марина Совина
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