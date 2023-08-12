Xiaomi обвинили в блокировке установки Telegram

Bleeping Computer: Xiaomi начала блокировать установку Telegram в Китае

Китайская компания Xiaomi через фирменную оболочку MIUI начала блокировать установку мессенджера Telegram на своих устройствах в Китае. Об этом пишет издание Bleeping Computer со ссылкой на сообщения в Telegram-каналах.

Отмечается, что MIUI помечает мессенджер как опасное приложение. «Когда MIUI идентифицирует Telegram, он выводит предупреждение, в котором говорится: "Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим"», — говорится в публикации.

Как сообщает издание, было получено подтверждение от китайского разработчика мобильных устройств Hikari Calyx, который назвал правдивыми сообщения о том, что MIUI помечает Telegram и другие приложения.

6 августа в Ираке объявили о блокировке мессенджера Telegram на территории страны. В заявлении Министерства коммуникации говорится, что такое решение принято с целью сохранения персональных данных граждан и национальной безопасности страны, что не соблюдалось мессенджером.