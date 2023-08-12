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13:40, 12 августа 2023Культура

В Москве началась церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой

В Театре сатиры началась церемония прощания с народной артисткой СССР Васильевой

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Театре сатиры в субботу, 12 августа, началась церемония прощания с народной артисткой СССР Верой Васильевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Проститься с Васильевой пришли ее близкие и коллеги, среди которых были в том числе замечены заслуженный артист России Александр Олешко, народный артист Юрий Васильев, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт, художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров и экс-министр культуры России Михаил Швыдкой.

После окончания церемонии в храме Христа Спасителя состоится отпевание. Сообщается, что народную артистку СССР похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Утром 9 августа стало известно, что народная артистка СССР Вера Васильева ушла из жизни в возрасте 97 лет.

Вера Васильева родилась в Москве 30 сентября 1925 года. Она окончила Московское городское театральное училище при Театре Революции. Васильева стала актрисой в Московском академическом театре сатиры в 1948 году. За годы работы в театре артистка исполнила свыше 60 ролей. Васильева также снималась в кино, среди ее ролей — «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым» и другие.

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    Варвара Кошечкина
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