Делегация РФ заявила о попытках Запада помешать подготовке к конференции ДНЯО

Делегация РФ: Запад помешал работе комитета по подготовке к конференции ДНЯО

Западные страны помешали подготовительному комитету Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) на сессии в Вене принять итоговый документ. Об этом заявила делегация России, пишет ТАСС.

«Ввиду попыток западных стран использовать обзорный процесс для сведения своих политических счетов по вопросам, не имеющим отношения к целям ДНЯО, а также тенденциозной подачи ряда нераспространенческих сюжетов выйти на консенсусный итоговый документ не удалось», — сказано в заявлении.

Как уточняется, также во время заседаний были затронуты вопросы ядерного разоружения, нераспространения этого оружия и мирного использования атомной энергии. Российская делегация выразила надежду, что на следующих сессиях подготовительного комитета получится разрешить хотя бы часть текущих противоречий.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны НАТО пытаются давить на Россию и Китай с целью обеспечения господства альянса в сфере ядерных вооружений. По его словам, ДНЯО для Запада часто становится поводом для дискриминации в отношении ряда неядерных государств.