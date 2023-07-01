МИД заявил о давлении НАТО для обеспечения господства в ядерном вооружении

Замглавы МИД: НАТО пытается давить на РФ для обеспечения господства в ядерном вооружении

Страны НАТО пытаются давить на Россию и Китай с целью обеспечения господства альянса в сфере ядерных вооружений. Об этом рассказал ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для Запада часто становится поводом для дискриминации в отношении ряда неядерных государств, которые претендуют на «гарантированную его положениями реализацию права на использование атомной энергии и атомных технологий в мирных целях». Дипломат также указал на тот факт, что в отношении стран-участниц договора «сочиняются надуманные "страновые" досье». В качестве примера Рябков привел действия Запада в отношении Ирана и Сирии.

Ранее Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заверил в отсутствии нарушений ДНЯО из-за российского ядерного оружия в Белоруссии.