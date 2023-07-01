Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:27, 1 июля 2023Мир

МИД заявил о давлении НАТО для обеспечения господства в ядерном вооружении

Замглавы МИД: НАТО пытается давить на РФ для обеспечения господства в ядерном вооружении
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Страны НАТО пытаются давить на Россию и Китай с целью обеспечения господства альянса в сфере ядерных вооружений. Об этом рассказал ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) для Запада часто становится поводом для дискриминации в отношении ряда неядерных государств, которые претендуют на «гарантированную его положениями реализацию права на использование атомной энергии и атомных технологий в мирных целях». Дипломат также указал на тот факт, что в отношении стран-участниц договора «сочиняются надуманные "страновые" досье». В качестве примера Рябков привел действия Запада в отношении Ирана и Сирии.

Ранее Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заверил в отсутствии нарушений ДНЯО из-за российского ядерного оружия в Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ЦРУ тайно обсуждал с Зеленским возвращение Киевом территорий. Украина хочет добиться прекращения огня к концу года

    Боррель заявил об ожидании «очень важных» событий по Украине

    Промоутер нашел замену Фьюри на бой против Усика на турнире в Саудовской Аравии

    Онколог рассказал об опасности солнца для «белых воротничков»

    В российском регионе пропала пятилетняя девочка

    В Британии отдали Китаю важную роль в мирном урегулировании конфликта на Украине

    Раскрыты подробности празднования выпускных вечеров в царской России

    В Херсоне сообщили о полной зачистке территории у Антоновского моста от ВСУ

    Стало известно об попытке ВСУ скинуть два боеприпаса в Брянской области

    Россиян предупредили об опасном положении тела для работы с ноутбуком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости