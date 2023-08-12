Система ПВО сбила беспилотник в Калужской области

Губернатор Шапша: в Калужской области система ПВО сбила беспилотник

В Дзержинском районе Калужской области в ночь на 12 августа сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сбит беспилотный летательный аппарат», — говорится в сообщении. Губернатор уточнил, что последствий для людей и инфраструктуры в результате инцидента нет. Подробностей произошедшего не приводится.

В начале августа Минобороны России проинформировало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать Калужскую область шестью беспилотниками. В ведомстве уточнили, что все дроны были сбиты системами противовоздушной обороны (ПВО). Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. Министерство также назвало атаку ВСУ терактом.