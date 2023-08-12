Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:47, 12 августа 2023Мир

Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о бомбе

BFMTV: полиция эвакуировала людей с Эйфелевой башни из-за сообщения о бомбе

Фото: Melanie Hooghiemstra / Unsplash

Полиция эвакуировала людей с Эйфелевой башни в Париже из-за сообщения о минировании. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил телеканал BFMTV.

Уточняется, что эвакуация была проведена примерно в полдень по местному времени.

«Три этажа Эйфелевой башни и прилегающая к ней территория были эвакуированы вскоре после полудня в субботу после получения сообщения о бомбе», — сообщили журналисты.

Уточняется, что на место присшествия прибыли саперы. Они проверят главную достопримечательность Франции на наличие бомбы.

В начале августа сообщалось, что рейс из Волгограда в Москву задержали из-за поступившей информации о минировании аэропорта. Впоследствии эти данные не подтвердились.

Что думаешь? Оцени!
    Полина Матюхина
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны прокомментировали еще одну попытку ВСУ атаковать Крымский мост

    Экс-аналитик ЦРУ назвал преступлением организацию контрнаступления ВСУ

    «Локомотив» вырвал ничью у «Крыльев Советов» в матче РПЛ

    В Армении заявили о нехватке воды в Нагорном Карабахе

    Жители столицы Нигера начали переселяться из-за угрозы интервенции ЭКОВАС

    Волочкова опубликовала фото в образе Барби

    Xiaomi обвинили в блокировке установки Telegram

    Эйфелеву башню эвакуировали из-за сообщения о бомбе

    Падение Су-30 под Калининградом попало на видео

    Военный рассказал о возможностях сбитых у Крымского моста украинских ракет С-200

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости