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05:23, 12 августа 2023Мир

Притворившийся украинцем житель Эстонии напал на журналиста

Postimees: в Таллине житель Эстонии притворился украинцем и избил журналиста

Фото: Janis Laizans / Reuters

Пьяный эстонец, притворившись украинцем, напал на местного журналиста в автобусе. Об этом сообщает издание Postimees.

Инцидент произошел вечером в четверг, 10 августа. Пострадавший журналист рассказал, что он стоял и слушал музыку, когда к нему подошел мужчина, толкнув в плечо. После этого незнакомец спросил его, местный ли он, а затем представился украинцем и стал угрожать. По словам потерпевшего, нападавший также ударил его по лицу рукой и ногой, а после того, как он упал, принялся его душить.

Ему на помощь пришел водитель автобуса, схвативший дебошира и удерживающий его до приезда полицейских. Прибывшие правоохранители отвезли мужчину в следственный изолятор. «Жизни журналиста ничего не угрожает. Полиция сообщила, что нападавший оказался гражданином Эстонии», — говорится в материале.

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    Марина Совина
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